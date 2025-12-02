Скидки
Фигурное катание

Леонова: Валиева будет главной конкуренткой Петросян

Леонова: Валиева будет главной конкуренткой Петросян
Серебряный призёр чемпионата мира (2012) по фигурному катанию Алёна Леонова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева станет главной конкуренткой Аделии Петросян после своего возвращения на лёд.

«Надеюсь, что Камила вернётся сильной спортсменкой, которая достойно будет выступать и заново делать себе имя. Данные у неё шикарные. Понятно, что она изменилась. Это уже не та девочка на шариках, как пять лет назад, а совсем другой человек. Учитывая прыжки, которые я вижу в соцсетях Валиевой, скажу, что она в очень хорошей форме. Самое главное – собрать это всё в кучу и в одну программу. Если она вернётся в следующем сезоне, то она всё сделает, чтобы сделать его победным. Насчёт того, чтобы обойти Петросян – не знаю, надо смотреть, а то, что будет главной конкуренткой – 100%», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

