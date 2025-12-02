Елена Малышева пожелала Петросян и Гуменнику победы на Олимпиаде в Милане

Известная телеведущая, ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева пожелала двукратной чемпионке России Аделии Петросян и двукратному чемпиону финалу Гран-при России Петру Гуменнику победы на Олимпийских играх — 2026.

«Я фигурное катание смотрю, мне кажется, с рождения. Я знаю фигуристов поимённо, начиная с Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Поэтому я люблю, уважаю, обожаю этот красивейший вид спорта. Боготворю многих фигуристов. Лично не знаю [Петросян и Гуменника], но от всей души желаю победы», — приводит слова Малышевой ТАСС.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) и теперь точно примут участие в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Они выступят на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе под нейтральным флагом.