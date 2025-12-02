Роднина: не понимаю травлю Ларисы Долиной. Она тоже пострадавшая сторона

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о ситуации, которая сложилась вокруг известной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году она продала свою квартиру Полине Лурье, однако потом заявила, что выставила жильё на продажу под влиянием мошенников. В итоге Долиной вернули деньги, а покупательницу оставили и без жилья, и без средств. В последние недели ситуация обострилась, и многие пользователи социальных сетей запустили целые флешмобы против исполнительницы.

«Не понимаю травлю в адрес Долиной. Она тоже пострадавшая сторона. Наверное, как-то будет решаться вопрос и с той девушкой [которая заплатила за квартиру]. Они обе пострадавшие. А чего Долину травить? У нас как более-менее известная фамилия, значит, сразу целая свора. Слава богу, не читаю всё это.

Таких историй много, потому что, считаю, мы очень доверчивые люди. Когда разговариваешь по телефону, тем более с неизвестными людьми, — включай мозги. Когда мы пытаемся принять какие-то нормативы или законы, касающиеся ваших данных, тут поднимается такая буча: «Как так?! Я теряю свою индивидуальность». А при первой же возможности мы это всё выкладываем с большими финансовыми и моральными потерями.

Как защитить людей, которые честно платят деньги? В такой ситуации она [девушка, заплатившая за квартиру Долиной] тоже должна была обратиться в суд, что ей должны возместить эти деньги. Она ничего не нарушила. У нас все такие вопросы, как правило, решаются через суд. Это первое. А второе — она хоть узнавала, кто те люди, которым она платила? Она проверила их?

Вопрос с возвратом ей денег будут как-то решать. Но в тот момент, когда она подписывала документы и приносила деньги, она про этих людей всё знала? Она имела полную информацию: кто это, что это, сколько лет они в этом бизнесе? Всем нужно внимательно относиться к таким моментам, тем более если это касается денег.

Эта история с мошенниками длится достаточное количество лет, чтобы взяться за мозги. Уже обманутых людей, которые переводят деньги, уже звонков, которые раздаются… Пора бы вообще остановиться. У меня по несколько звонков от мошенников в день», — приводит слова Родниной Sport24.