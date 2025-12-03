Финал Гран-при ISU в Японии: когда состоится, расписание, где смотреть прокаты Сакамото

Завтра, 4 декабря, в Нагое (Япония) начнётся финал Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2025/2026, который продлится до 7 декабря. В полном объёме в прямом эфире финал Гран-при ISU в Японии покажет Okko. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Фигурное катание. Гран-при ISU, финал. Расписание (время московское)
4 декабря, четверг:
9:30. Пары. Юниоры. Короткая программа;
10:42. Юноши. Короткая программа;
11:47. Девушки. Короткая программа;
13:01. Спортивные пары. Короткая программа;
14:13. Мужчины. Короткая программа;
15:20. Танцы на льду. Ритм-танец.
5 декабря, пятница:
9:20. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец;
10:35. Юноши. Произвольная программа;
11:53. Девушки. Произвольная программа;
13:35. Пары. Произвольная программа;
14:59. Женщины. Короткая программа.
6 декабря, суббота:
9:00. Пары. Юниоры. Произвольная программа;
10:18. Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец;
11:35. Танцы на льду. Произвольный танец;
14:00. Мужчины. Произвольная программа;
15:14. Женщины. Произвольная программа.
7 декабря, воскресенье:
00:00. Показательные выступления.
Отметим, что в списках участников финала Гран-при ISU числятся такие фигуристы, как Илья Малинин, Юма Кагияма, Каори Сакамото, Мао Шимада и другие.
