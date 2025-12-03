Финал Гран-при ISU в Японии: когда состоится, расписание, где смотреть прокаты Сакамото

Завтра, 4 декабря, в Нагое (Япония) начнётся финал Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2025/2026, который продлится до 7 декабря. В полном объёме в прямом эфире финал Гран-при ISU в Японии покажет Okko. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал. Расписание (время московское)

4 декабря, четверг:

9:30. Пары. Юниоры. Короткая программа;

10:42. Юноши. Короткая программа;

11:47. Девушки. Короткая программа;

13:01. Спортивные пары. Короткая программа;

14:13. Мужчины. Короткая программа;

15:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

5 декабря, пятница:

9:20. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец;

10:35. Юноши. Произвольная программа;

11:53. Девушки. Произвольная программа;

13:35. Пары. Произвольная программа;

14:59. Женщины. Короткая программа.

6 декабря, суббота:

9:00. Пары. Юниоры. Произвольная программа;

10:18. Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец;

11:35. Танцы на льду. Произвольный танец;

14:00. Мужчины. Произвольная программа;

15:14. Женщины. Произвольная программа.

7 декабря, воскресенье:

00:00. Показательные выступления.

Отметим, что в списках участников финала Гран-при ISU числятся такие фигуристы, как Илья Малинин, Юма Кагияма, Каори Сакамото, Мао Шимада и другие.

Самая титулованная фигуристка России: