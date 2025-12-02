Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при

Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при
Комментарии

Стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернётся на позицию комментатора и отработает на женских произвольных программах в рамках финала Гран-при ISU на Okko. Соревнования пройдут с 4 по 7 декабря в Нагое (Япония). Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

Другие интересные назначения:

  • Александра Бойкова прокомментирует короткие программы мужчин;
  • Егор Базин — ритм-танец;
  • Даниил Глейхенгауз — короткие программы женщин;
  • Ирина Хавронина — произвольный танец;
  • Дмитрий Козловский — мужскую произвольную программу.
Материалы по теме
Расписание финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое
Список участников финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android