Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при
Стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернётся на позицию комментатора и отработает на женских произвольных программах в рамках финала Гран-при ISU на Okko. Соревнования пройдут с 4 по 7 декабря в Нагое (Япония). Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).
Другие интересные назначения:
- Александра Бойкова прокомментирует короткие программы мужчин;
- Егор Базин — ритм-танец;
- Даниил Глейхенгауз — короткие программы женщин;
- Ирина Хавронина — произвольный танец;
- Дмитрий Козловский — мужскую произвольную программу.
