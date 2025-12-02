Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при

Стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернётся на позицию комментатора и отработает на женских произвольных программах в рамках финала Гран-при ISU на Okko. Соревнования пройдут с 4 по 7 декабря в Нагое (Япония). Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

