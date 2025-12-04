Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
15:20 Мск
Фигурное катание

Фигурное катание, финал Гран-при ISU в Японии: когда пройдёт короткая программа у мужчин, где смотреть прокаты Малинина

Финал Гран-при ISU в Японии: когда пройдёт короткая программа у мужчин, где смотреть
Сегодня, 4 декабря, в Нагое (Япония) пройдут прокаты короткой программы у мужчин на финале Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2025/2026. Соревнование начнётся в 14:13 мск. В полном объёме в прямом эфире данную программу покажет Okko. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников.

Права на трансляцию короткой программы у мужчин на финале Гран-при ISU (Нагоя, Япония) в России принадлежат Okko.

Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Сюн Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).

В субботу, 6 декабря, мужчины представят свои произвольные программы.

Напомним, на турнире выступают по шесть фигуристов в четырёх видах: это женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/2026
Список участников финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое

Самая титулованная фигуристка России:

