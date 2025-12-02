Скидки
Тарасова ответила, как решилась вернуться к комментированию после большого перерыва

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, почему решила вернуться на позицию комментатора после долгого перерыва. Ранее стало известно, что она отработает на женских произвольных программах в рамках финала Гран-при ISU на Okko.

— Меня спросили: «Татьяна Анатольевна, не хотели бы вы прокомментировать у нас на финале Гран-при произвольную программу у женщин?» Я ответила, что хотела бы. Жду хорошие соревнования. Мы увидим шесть лучших фигуристок в мире.

— Олимпиаду хотели бы прокомментировать?
— Я уже комментировала несколько Олимпийских игр, но об этих пока что даже не думала, — приводит слова Тарасовой Sport24.

Соревнования пройдут с 4 по 7 декабря в Нагое (Япония). Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

