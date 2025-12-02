Скидки
Все новости
«Надеюсь, следующими будут фигуристы». Тарасова — о решении CAS по российским лыжникам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Очень‑очень рада, что что‑то было сделано правильно, нашим спортсменам разрешили участвовать. Жду теперь, когда о фигуристах будут заботиться. Надеюсь, следующими будут фигуристы», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о решении CAS. Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлисты и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.

В фигурном катании в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, уже точно примут участие Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

