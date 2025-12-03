Илья Малинин исполнил сложнейший каскад с четверным акселем к своему дню рождения

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин вчера, 2 декабря, праздновал свой день рождения. Спортсмену исполнился 21 год. В честь этого события атлет в своих социальных сетях выложил интересное видео, на котором исполняет сложнейший каскад с четверным акселем и тройным флипом.

Завтра, 4 декабря, в Нагое (Япония) начнётся финал Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2025/2026, который продлится до 7 декабря. Там выступит Илья Малинин. Противостоять ему будут Юма Кагияма, Адам Сяо Хим Фа, Михаил Шайдоров и другие. Американец также является главным претендентом на золото будущих Олимпийских игр.