Нэйтан Чен и Рафаэль Арутюнян будут включены в Зал славы фигурного катания США
Комментарии

Олимпийский чемпион Нэйтан Чен и его советско-американский тренер Рафаэль Арутюнян будут включены в Зал славы фигурного катания США. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Сообщается, что торжественная церемония чествования состоится 9 января в Сент-Луисе. Кроме того, в Зал славы войдёт судья Джозеф Инман, который участвовал в создании современной системы подсчёта очков.

Нэйтан Чен не соревнуется с 2022 года. Он сосредоточился на учёбе и лишь иногда выступает с ледовыми мастер-классами.

Рафаэль Арутюнян продолжает тренерскую деятельность. Сейчас под его руководством тренируется бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ранее выигравшая на этапе в Японии первую медаль серии Гран-при ISU для Казахстана, который представляет сейчас. Также Арутюнян помогает действующему чемпиону мира Илье Малинину и россиянину Петру Гуменнику, который проходит у него стажировки.

