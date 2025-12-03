Российская фигуристка Елена Костылева не примет участия в Кубке Первого канала среди юниоров. Ранее сообщалось, что спортсменка заболела.

В прошедшем сезоне-2024/2025, который стал для Елены первым в команде Плющенко, фигуристка победила на первенстве России, а также записала в свой актив победу в финале Гран-при России среди юниоров и золото и серебро этапов Гран-при.

Ранее в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция. Евгений Плющенко публично обратился к маме своей ученицы.