Елена Костылева не примет участия в Кубке Первого канала среди юниоров

Елена Костылева не примет участия в Кубке Первого канала среди юниоров
Комментарии

Российская фигуристка Елена Костылева не примет участия в Кубке Первого канала среди юниоров. Ранее сообщалось, что спортсменка заболела.

В прошедшем сезоне-2024/2025, который стал для Елены первым в команде Плющенко, фигуристка победила на первенстве России, а также записала в свой актив победу в финале Гран-при России среди юниоров и золото и серебро этапов Гран-при.

Ранее в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция. Евгений Плющенко публично обратился к маме своей ученицы.

