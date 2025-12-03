Фигуристка Маргарита Базылюк заменит Елену Костылеву в Кубке Первого канала среди юниоров. Ранее сообщалось, что спортсменка заболела.

Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров состоится 6 декабря. Мероприятие пройдёт в Калуге. Фигуристы выступят только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

Ранее в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция. Евгений Плющенко публично обратился к маме своей ученицы.