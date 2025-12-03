Скидки
Елена Костылева покинула Москву вместе с родителями

Российская фигуристка Елена Костылева покинула Москву вместе с родителями, которые занимаются здоровьем дочери. Об этом сообщает Readovka.

Елена Костылева не примет участия в Кубке Первого канала среди юниоров из-за болезни. Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Рудковская затем также поделилась в социальных сетях кадрами, на которых у спортсменки видны ссадины.

Евгений Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы, которые та систематически совершала.

