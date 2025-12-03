Туктамышева устроила розыгрыш золотой медали, чтобы помочь ребёнку с тяжёлой болезнью

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева в одиночном катании разыграет одну из своих золотых медалей за победу на этапе Гран-при ISU, чтобы собрать средства на лечение тяжелобольному ребёнку. Об этом сообщил блогер Витя Кравченко на своей странице в социальных сетях.

«Розыгрыш настоящей золотой медали Гран-при по фигурному катанию Лизы Туктамышевой. Возможно, подобная награда разыгрывается впервые — уникальный и особенный приз. Мы с Лизой решили, что медаль должна принести ещё немножко положительных эмоций и получить вторую жизнь, поэтому: на фотографии — симпатяга Давид. Ему 3 года. Сегодня он борется с одной крайне серьёзной болезнью. Речь про СМА. Давид — сильный малый, но лечение очень-очень дорогое.

Каждый, кто переведёт от 100 рублей, получает билет на розыгрыш (порядковый номер перевода). Вы можете хоть 100 раз перевести по 100 рублей (тем самым увеличив свои шансы) или закинуть любую сумму разом, в надежде, что вам повезёт. Уверен, найдутся и те, кому медаль не нужна, а просто есть желание помочь Давиду и сделать доброе дело. Предлагаю всем помочь парню и его родителям справиться», — написал Кравченко.