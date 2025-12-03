Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева устроила розыгрыш золотой медали, чтобы помочь ребёнку с тяжёлой болезнью

Туктамышева устроила розыгрыш золотой медали, чтобы помочь ребёнку с тяжёлой болезнью
Комментарии

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева в одиночном катании разыграет одну из своих золотых медалей за победу на этапе Гран-при ISU, чтобы собрать средства на лечение тяжелобольному ребёнку. Об этом сообщил блогер Витя Кравченко на своей странице в социальных сетях.

«Розыгрыш настоящей золотой медали Гран-при по фигурному катанию Лизы Туктамышевой. Возможно, подобная награда разыгрывается впервые — уникальный и особенный приз. Мы с Лизой решили, что медаль должна принести ещё немножко положительных эмоций и получить вторую жизнь, поэтому: на фотографии — симпатяга Давид. Ему 3 года. Сегодня он борется с одной крайне серьёзной болезнью. Речь про СМА. Давид — сильный малый, но лечение очень-очень дорогое.

Каждый, кто переведёт от 100 рублей, получает билет на розыгрыш (порядковый номер перевода). Вы можете хоть 100 раз перевести по 100 рублей (тем самым увеличив свои шансы) или закинуть любую сумму разом, в надежде, что вам повезёт. Уверен, найдутся и те, кому медаль не нужна, а просто есть желание помочь Давиду и сделать доброе дело. Предлагаю всем помочь парню и его родителям справиться», — написал Кравченко.

Материалы по теме
Туктамышева объявила о завершении карьеры, но почему этого избегают Щербакова и Трусова?
Туктамышева объявила о завершении карьеры, но почему этого избегают Щербакова и Трусова?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android