«Навсегда в моём сердце!» Акатьева опубликовала пост после шоу в Китае

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями после выступления в шоу Magic on Ice в Китае, отметив тёплый приём и поддержку зрителей во время выступлений.

Фото: Личный архив Акатьевой

«Спасибо, Китай! Невероятные эмоции, тёплый прием и поддержка зрителей — вы сделали это шоу особенным. Выступать для такой аудитории — огромная радость и честь. Эта поездка навсегда в моём сердце!» – написала Акатьева в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Мероприятие Magic on Ice состоялось 29 ноября в китайской столице Пекине. В нём приняли участие такие именитые спортсмены, как Софья Акатьева, Ксения Синицына, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.