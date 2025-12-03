Скидки
Жданова — о Бабаеве-Смирнове: очень благодарна партнёру за то, что меня дождался

Фигуристка Варвара Жданова, выступающая в танцах на льду вместе с Тимуром Бабаевым-Смирновым, рассказала о том, за что особенно благодарна партнёру. Она выделила окончание прошлого сезона, который дуэт закончил досрочно из-за тяжёлой травмы ноги партнёрши. В итоге Тимур ждал Варвару восемь месяцев без старта.

«Восемь месяцев вообще не выходила на лёд. Не боялась, что за это время Тимура могут увести? Боялась. Если честно, я ему прямо очень благодарна за то, что он меня дождался. Это очень тяжело — ждать. Особенно когда твоему партнеру вообще не дают гарантий, что он снова сможет кататься. Думаю, это сильно на Тимура давило. Точно так же я благодарна нашим тренерам Ксении Румянцевой и Екатерине Волобуевой за то, что они верили в моё возвращение и ждали, когда я снова выйду на лёд», — приводит слова Ждановой «RT на русском».

Ранее Жданова и Бабаев-Смирнов выиграли первую для себя медаль этапа Гран-при России. На этапе в Москве они стали третьими, уступив Степановой/Букину и Рыбаковой/Махноносову.

