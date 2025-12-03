Скидки
Мама Елены Костылевой объяснила решение уехать из Москвы

Мама Елены Костылевой объяснила решение уехать из Москвы
Комментарии

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина объяснила отъезд из Москвы. Спортсменка вместе с родителями уехала в Воронеж.

«В понедельник, 1 декабря, я с Леной прошли медкомиссию на Дорогомиловской, 5 от ФМБА. И я передала Лену своему мужу. Он собрал необходимые вещи и Фунтика. И они выехали в Воронеж. Я доделала очень важное дело в отделе образования Одинцовского района. Написала заявление на переоформление Лены на домашнее обучение.

Оформив это официально, поехала в Воронеж. Воссоединиться с своей семьёй. Которой меня лишили.

Лена сегодня чувствует себя хорошо. Первый день нет температуры. Уехала на встречу со своей подругой погулять по торговому центру. Развеяться. Вчера сделали МРТ травмированного три недели назад колена. Ждём консультацию нашего травматолога в Москве. Пока приходим в себя от этого трэша, который происходил с нами в «АП». Неделя тишины. На обдумывание, как поступить правильно. Корреспонденты из Москвы вчера весь день дежурили под забором нашего коттеджа в Воронеже. Никаких комментариев, пока не придёт ясность», — написала Ирина на своей странице в социальных сетях.

