Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

39-летняя Волосожар и 42-летний Траньков исполнили выброс двойной риттбергер

39-летняя Волосожар и 42-летний Траньков исполнили выброс двойной риттбергер
Комментарии

Олимпийские чемпионы в парном катании и командных соревнованиях 39-летняя Татьяна Волосожар и 42-летний Максим Траньков похвастались исполнением сложных элементов. В новом видео, которое пара опубликовала на личной странице в социальных сетях, они исполнили выброс двойной риттбергер.

Напомним, Волосожар и Траньков женаты и воспитывают троих детей. Недавно Траньков сообщил, что решил сосредоточиться на медиа, из-за чего поставил на паузу тренерскую работу. Ранее он тренировал в центре Этери Тутберидзе, в том числе занимался с самой титулованной парой, катающейся там, — Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. До этого Траньков тренировал Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые под его руководством стали вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине 2022 года. В том же году специалист получил звание «Заслуженный тренер России». Татьяна Волосожар создала свой собственный центр фигурного катания.

Материалы по теме
«Какая-то беда просто». Траньков — о срывах прыжков у российских пар на Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android