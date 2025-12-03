39-летняя Волосожар и 42-летний Траньков исполнили выброс двойной риттбергер

Олимпийские чемпионы в парном катании и командных соревнованиях 39-летняя Татьяна Волосожар и 42-летний Максим Траньков похвастались исполнением сложных элементов. В новом видео, которое пара опубликовала на личной странице в социальных сетях, они исполнили выброс двойной риттбергер.

Напомним, Волосожар и Траньков женаты и воспитывают троих детей. Недавно Траньков сообщил, что решил сосредоточиться на медиа, из-за чего поставил на паузу тренерскую работу. Ранее он тренировал в центре Этери Тутберидзе, в том числе занимался с самой титулованной парой, катающейся там, — Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. До этого Траньков тренировал Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые под его руководством стали вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине 2022 года. В том же году специалист получил звание «Заслуженный тренер России». Татьяна Волосожар создала свой собственный центр фигурного катания.