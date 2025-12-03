Авербух высказался о возможной постановке программ для Валиевой в будущем

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался о возможной постановке программ для российской фигуристки Камилы Валиевой в будущем.

«Пока я просто очень рад, что Камила возвращается. Это талантливейший человек. Когда она была совсем юной, я говорил, это поцелованный богом ребёнок. Надеюсь, войдёт в нужную форму. И если она пригласит меня для постановки, безусловно, буду этому очень рад.

Прогнозы, сможет ли Камила выступить на Олимпиаде-2030, сложно делать. Сейчас главное — идти шаг за шагом. Камила полна сил, юна, у неё всё есть. Сейчас всё в её руках», – приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».