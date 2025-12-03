Евгений Плющенко заплатил порядка 150 тыс. рублей за лечение Елены Костылевой

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, что тренер Евгений Плющенко заплатил порядка 150 тыс. рублей за лечение дочери.

«У Лены всё хорошо, мы уехали в Воронеж. Пока отдыхаем, приходим в себя, пока взяли паузу, никаких действий не предпринимаем. На Кубке Первого канала среди юниоров Лена не выступит, очень рада, что место достаётся Маргарите Базылюк, пусть ей повезет. У Лены хорошая МРТ, сейчас остаточное явление воспалительного процесса внутри колена, порядка 150 тыс. рублей заплатил за лечение Плющенко. Ещё вчера была температура, сегодня температуры нет, слава богу. Сейчас папа отвёз её в торговый центр, Лена погуляет с подругой. Пока Лена на лёд не выходила, может, если доктор подтвердит, выйдем на полчаса на частном льду, чтобы раскатать коньки», — добавила собеседница ТАСС.