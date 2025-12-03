Татьяна Тарасова высказалась о конфликте семьи Костылевых с Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о проблемах фигуристки Елены Костылевой с мамой Ириной и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Дай бог, она будет чувствовать себя хорошо. На мой взгляд, это лучшая девочка, родилась с такими уникальными данными. Про такого ребёнка можно говорить, что он умеет всё, это редкость. Она как раз умеет всё, очень способная, талантливая девочка, очень жалко, что она заболела. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и хорошего настроения в её семье вместе с её педагогом. Это их личное дело, ради Лены они должны пойти друг другу навстречу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.