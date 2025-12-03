«Неделю не выходила на лёд». Рудковская подтвердила, что Костылева уехала в Воронеж

Российский продюсер Яна Рудковская объяснила, что 14-летняя фигуристка Елена Костылева с семьёй уехала из Москвы в Воронеж, чтобы заняться здоровьем.

«На данный момент Лена уехала после УМО в Воронеж заниматься своим здоровьем, об этом мне сообщил её папа. Также попросил снять её со старта Евгения Викторовича, так как она действительно уже почти неделю из‑за гриппа не выходила на лёд, как и наш сын [Александр Плющенко]. Они заболели одновременно. Три дня была температура 38–39°C. Саша завтра выйдет в первый раз на лёд. Надеемся на скорейшее выздоровление, — приводит слова Яны Рудковской «Матч ТВ».