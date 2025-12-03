Алексей Мишин оценил решение Туктамышевой разыграть свою золотую медаль

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ отреагировал на решение своей ученицы Елизаветы Туктамышевой разыграть свою золотую медаль Гран-при сезона-2020/2021. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно отправить деньги на счёт для лечения трёхлетнего мальчика.

‎‎— Как думаете, правильно ли это?

‎— Мне не нравится твой вопрос: правильно или неправильно. Думаю, это по-доброму, по-человечески, мне это очень нравится, — приводит слова Мишина The Sports Daily.

Сбор организован для трёхлетнего мальчика Давида. Он борется с болезнью СМА, редким генетическим заболеванием, поражающим мотонейроны спинного мозга.