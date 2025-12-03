Скидки
Фигурист Илья Малинин вошёл в американский рейтинг Forbes «30 до 30»

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин попал в список популярного американского издания журнала Forbes «30 до 30». В этот рейтинг ежегодно включают 30 выдающихся людей до 30 лет в каждой из 20 категорий.

«Илья Малинин не знал поражений в сезоне-2024/2025, став первым фигуристом, исполнившим семь четверных прыжков в одной программе, завоевав третий подряд национальный титул и второй титул чемпиона мира. Он также является единственным фигуристом, когда-либо исполнявшим четверной аксель на международных соревнованиях, прыжок является самым сложным в фигурном катании. Малинин считается безусловным фаворитом Олимпиады-2026», — говорится в релизе Forbes.

Комментарии
