«Тройной аксель и четверные». Трусова — про дальнейшее восстановление прыжков
Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) сообщила, что в ближайшее время планирует восстанавливать элементы «ультра-си». Сейчас она ещё не до конца готова, так как является кормящей мамой, также её связки и мышцы после беременности не восстановились.

«Считаю, сейчас важно и на льду, и в зале много работать. Потому что слабые мышцы. Даже по прыжкам я уже чувствую, что они высокие, в принципе, готова вкрутиться в четверной и в тройной аксель, но очень большая вероятность травмы, потому что мышцы слабые, связки слабые, плюсом ко всему я ещё кормлю, это тоже даёт некоторые проблемы и повышает риск травмы. Поэтому пока что не вкручиваюсь», — сказала Трусова в своём влоге.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.

