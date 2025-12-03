Александра Трусова: мне нравится делать то, что не могут другие

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, что ей нравится в фигурном катании, почему она всё ещё хочет продолжать заниматься этим делом, несмотря на недавнюю беременность.

«Мне просто нравится кататься. Нравится прыгать. Нравится делать то, что не могут другие», — сказала Трусова в своём влоге.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.