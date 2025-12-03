Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо»

Роднина: мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо»
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о конкуренции между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Недавно Загитову впервые увидели на стадионе московского «Динамо», болеющую за эту команду. Евгения является давней поклонницей бело-голубых и одним из их главных амбассадоров.

«Конкуренция Загитовой и Медведевой после завершения карьеры? В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас — другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более.

И мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо». У «Динамо» красивый стадион. Считаю, один из лучших в Москве, хотя тут много хороших спортивных объектов. Сколько людей у нас болеют за московское «Динамо» — они что, друг друга копируют? Это всё больше медийная история. Мы что, все ходим на футбол как фанаты? Очень часто идёшь на спортивное или концертно-эстрадное мероприятие не потому, что ты безумный фанат.

Медведева и Загитова — уже взрослые и самостоятельные девочки: зарабатывают, живут, занимаются творчеством и учебой. Чего вы их всё как маленьких девочек: кто кому перешел дорогу, завидует или не завидует, соревнуется или не соревнуется», — приводит слова Родниной Sport24.

Загитова и Медведева являлись главными соперницами во время своих спортивных карьер. После того как Алина обыграла Евгению на Олимпиаде-2018, девушки начали конфликтовать и даже не здоровались. Весной 2025 года, спустя много лет, они решили помириться и взаимно поучаствовали в ледовых шоу друг друга.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет со «Спартаком» на выезде. Игра состоится 6 декабря.

Материалы по теме
Фото
Алина Загитова сфотографировалась в шапке «Динамо» на матче москвичей с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android