Роднина: мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о конкуренции между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Недавно Загитову впервые увидели на стадионе московского «Динамо», болеющую за эту команду. Евгения является давней поклонницей бело-голубых и одним из их главных амбассадоров.

«Конкуренция Загитовой и Медведевой после завершения карьеры? В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас — другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более.

И мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо». У «Динамо» красивый стадион. Считаю, один из лучших в Москве, хотя тут много хороших спортивных объектов. Сколько людей у нас болеют за московское «Динамо» — они что, друг друга копируют? Это всё больше медийная история. Мы что, все ходим на футбол как фанаты? Очень часто идёшь на спортивное или концертно-эстрадное мероприятие не потому, что ты безумный фанат.

Медведева и Загитова — уже взрослые и самостоятельные девочки: зарабатывают, живут, занимаются творчеством и учебой. Чего вы их всё как маленьких девочек: кто кому перешел дорогу, завидует или не завидует, соревнуется или не соревнуется», — приводит слова Родниной Sport24.

Загитова и Медведева являлись главными соперницами во время своих спортивных карьер. После того как Алина обыграла Евгению на Олимпиаде-2018, девушки начали конфликтовать и даже не здоровались. Весной 2025 года, спустя много лет, они решили помириться и взаимно поучаствовали в ледовых шоу друг друга.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет со «Спартаком» на выезде. Игра состоится 6 декабря.