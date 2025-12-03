Скидки
Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что отец Ильназ советовал ей помириться с Евгенией Медведевой

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова в беседе со своим отцом Ильназом Загитовым, хоккеистом и тренером, рассказала, что он вдохновил её на примирение с Евгенией Медведевой.

Алина: Возьмём ситуацию с Женей Медведевой. Я только с тобой её обсуждала, не поднимала эту тему ни с мамой, ни с бабушкой. Ты часто мне говорил, что нам с Женей стоит наладить отношения. Возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упёртая, мне сложно сделать первый шаг. Но не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде.

Я эмпатична, считываю и ощущаю состояние человека – нервозность, радость, грусть. И мне, конечно, хотелось прекратить эту вражду. Ты объяснял мне: негативные отношения создают негативный контекст, лучше жить дружно. В итоге через некоторое время сама пришла к этому и первой написала Жене: «Давай встретимся». Моё решение не было спонтанным. Я шла к нему очень долго. И ты мне в этом тоже помог.

Ильназ: Молодцы, давно пора было. Я был очень рад и впечатлён, когда в мае прочитал на твоем сайте новость: «Евгения Медведева – новый участник рок-мюзикла «Ассоль».

Знаешь, скажу честно – иногда я очень переживаю, когда вижу, как ты буквально горишь своим делом. Вижу, сколько сил, времени и души вкладываешь в свои проекты. Всё началось с «Хранителей времени» в Казани, потом «Ассоль» в Санкт-Петербурге – оба шоу были по-настоящему грандиозными, — приводит слова Загитовых Marie Claire.

