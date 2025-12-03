Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Пошли нелицеприятные вещи: угрозы и шантаж». Костылева — об отъезде из академии Плющенко

«Пошли нелицеприятные вещи: угрозы и шантаж». Костылева — об отъезде из академии Плющенко
Комментарии

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила, что их семья уехала из академии Плющенко в Москве из-за того, что в их сторону начались угрозы и шантаж.

«Слава богу, в понедельник вырвались из академии Плющенко, там пошли всякие нелицеприятные вещи в нашу сторону: угрозы и шантаж. В тот же день супруг Валерий приехал с Леной в Воронеж, я — чуть позже. Температура у дочери упала. Вчера в Воронеже сделали МРТ колена, у дочери оно воспалено, из-за чего она не выступит на Кубке Первого канала. Вроде бы всё неплохо. Может быть, завтра даже попробуем полчасика покататься на каком-нибудь катке», — приводит слова Костылевой «МОЁ! Online».

Материалы по теме
«За любовь к Плющенко она продала мать». Интервью со скандальной мамой Костылевой
Эксклюзив
«За любовь к Плющенко она продала мать». Интервью со скандальной мамой Костылевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android