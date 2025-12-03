«Пошли нелицеприятные вещи: угрозы и шантаж». Костылева — об отъезде из академии Плющенко

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила, что их семья уехала из академии Плющенко в Москве из-за того, что в их сторону начались угрозы и шантаж.

«Слава богу, в понедельник вырвались из академии Плющенко, там пошли всякие нелицеприятные вещи в нашу сторону: угрозы и шантаж. В тот же день супруг Валерий приехал с Леной в Воронеж, я — чуть позже. Температура у дочери упала. Вчера в Воронеже сделали МРТ колена, у дочери оно воспалено, из-за чего она не выступит на Кубке Первого канала. Вроде бы всё неплохо. Может быть, завтра даже попробуем полчасика покататься на каком-нибудь катке», — приводит слова Костылевой «МОЁ! Online».