«Сдал меня!» Ильназ Загитов раскрыл секреты своей дочери Алины

Бывший хоккеист Ильназ Загитов рассказал, как ведёт себя его дочь олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, когда приезжает домой к родителям.

Алина: Папа, мы с тобой впервые записываем наш разговор для журнала, плюс сегодня прошла наша первая совместная съёмка. Знаю, ты немного нервничаешь по этому поводу, поскольку обычно не даёшь интервью. Хочу со старта сказать, что я тебе очень благодарна за то, что ты согласился.

Ильназ: Поддержать тебя, дочь, я всегда готов. Точно не нервничаю, так, немного волнуюсь, чтобы не выдать каких-то твоих секретов, отвечая на неожиданные вопросы. Например, на площадке перед интервью у меня спросили, что могу рассказать о тебе такого, чего, возможно, не знают о тебе другие.

Я ответил, что Алина любит спать до обеда. В выходные, бывает, они с младшей сестрой Сабиной засиживаются до трёх—четырёх утра — болтают, смотрят сериалы, а потом спят до полудня. И еще сказал, что ты очень вкусно готовишь. Когда приезжаешь к нам в дом, я всегда встречаю тебя фразой «Открывай ворота, приехала суета», потому что холодильник моментально заполняется продуктами (нужными и ненужными на данный момент). Получается у тебя всегда невероятно вкусно. И по традиции на кухне случается творческий кавардак, назовем его также художественный беспорядок, который я вас с Сабиной прошу устранить.

Алина: Сдал меня! (смеётся), — приводит слова Загитовых Marie Claire.