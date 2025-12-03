Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:01 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Сдал меня!» Ильназ Загитов раскрыл секреты своей дочери Алины

«Сдал меня!» Ильназ Загитов раскрыл секреты своей дочери Алины
Комментарии

Бывший хоккеист Ильназ Загитов рассказал, как ведёт себя его дочь олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, когда приезжает домой к родителям.

Алина: Папа, мы с тобой впервые записываем наш разговор для журнала, плюс сегодня прошла наша первая совместная съёмка. Знаю, ты немного нервничаешь по этому поводу, поскольку обычно не даёшь интервью. Хочу со старта сказать, что я тебе очень благодарна за то, что ты согласился.

Ильназ: Поддержать тебя, дочь, я всегда готов. Точно не нервничаю, так, немного волнуюсь, чтобы не выдать каких-то твоих секретов, отвечая на неожиданные вопросы. Например, на площадке перед интервью у меня спросили, что могу рассказать о тебе такого, чего, возможно, не знают о тебе другие.

Я ответил, что Алина любит спать до обеда. В выходные, бывает, они с младшей сестрой Сабиной засиживаются до трёх—четырёх утра — болтают, смотрят сериалы, а потом спят до полудня. И еще сказал, что ты очень вкусно готовишь. Когда приезжаешь к нам в дом, я всегда встречаю тебя фразой «Открывай ворота, приехала суета», потому что холодильник моментально заполняется продуктами (нужными и ненужными на данный момент). Получается у тебя всегда невероятно вкусно. И по традиции на кухне случается творческий кавардак, назовем его также художественный беспорядок, который я вас с Сабиной прошу устранить.

Алина: Сдал меня! (смеётся), — приводит слова Загитовых Marie Claire.

Материалы по теме
Алина Загитова рассказала, что отец Ильназ советовал ей помириться с Евгенией Медведевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android