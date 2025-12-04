Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Фигурное катание

«Объясните мне, плиз». Евгений Плющенко отреагировал на слова мамы Елены Костылевой

«Объясните мне, плиз». Евгений Плющенко отреагировал на слова мамы Елены Костылевой
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на пост мамы фигуристки Елены Костылевой Ирины об отъезде семьи из Москвы в родной Воронеж. Костылева-старшая объяснила решение желанием обрести «неделю тишины».

«Объясните мне, плиз, а что означает выражение «неделя тишины» в фигурном катании?» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Ранее Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы.

