Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:01 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Семейная коллаборация». Алина Загитова отметила вклад родителей в свою карьеру

«Семейная коллаборация». Алина Загитова отметила вклад родителей в свою карьеру
Комментарии

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова в беседе со своим отцом Ильназом Загитовым, хоккеистом и тренером, рассказала о сложностях жизни в Москве без родителей, где она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Алина: Мне тогда в силу возраста сложно было представить, что вы чувствуете, когда звоню со сборов со словами, что устала, готова всё бросить и прошу вас приехать. Я правда нуждалась в поддержке, потому что во время пубертата начинает болеть всё тело – не только мозоли, которые набиваешь после каждого отпуска, раскатывая новые коньки. До какого-то момента терпишь, а потом происходит срыв. Но на самом деле я никогда не хотела бросить спорт, просто выплёскивала эмоции.

Ильназ: Мы с мамой понимали, что семья должна быть вместе. Но, как ты и сказала, чем старше и опытнее люди, тем сложнее им что-то менять. Поэтому то, что мы всей семьей воссоединились в Москве, – исключительно твоя заслуга.

Алина: Общая заслуга, папа. Никакая Москва не случилась бы без вашей веры в меня и без ваших вложений. Вы брали кредиты, чтобы оплачивать мои коньки, костюмы, содержать нас с сестрой, пока мы тренировались. Олимпийской чемпионкой становится одна спортсменка из тысяч талантливых. Шансы и так невелики, а я ещё и надежд особых не подавала, пока в Москву не переехала. Вы с мамой сделали возможным этот переезд и всё, что произошло дальше. Я не могла бы реализовать себя без вашей поддержки. Так что предлагаю считать всё это нашей семейной коллаборацией», — приводит слова Загитовых Marie Claire.

Материалы по теме
Загитова — отцу: Тутберидзе ограничивала наше общение. Я злилась, а ты её поддерживал
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android