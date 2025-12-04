«Семейная коллаборация». Алина Загитова отметила вклад родителей в свою карьеру

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова в беседе со своим отцом Ильназом Загитовым, хоккеистом и тренером, рассказала о сложностях жизни в Москве без родителей, где она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Алина: Мне тогда в силу возраста сложно было представить, что вы чувствуете, когда звоню со сборов со словами, что устала, готова всё бросить и прошу вас приехать. Я правда нуждалась в поддержке, потому что во время пубертата начинает болеть всё тело – не только мозоли, которые набиваешь после каждого отпуска, раскатывая новые коньки. До какого-то момента терпишь, а потом происходит срыв. Но на самом деле я никогда не хотела бросить спорт, просто выплёскивала эмоции.

Ильназ: Мы с мамой понимали, что семья должна быть вместе. Но, как ты и сказала, чем старше и опытнее люди, тем сложнее им что-то менять. Поэтому то, что мы всей семьей воссоединились в Москве, – исключительно твоя заслуга.

Алина: Общая заслуга, папа. Никакая Москва не случилась бы без вашей веры в меня и без ваших вложений. Вы брали кредиты, чтобы оплачивать мои коньки, костюмы, содержать нас с сестрой, пока мы тренировались. Олимпийской чемпионкой становится одна спортсменка из тысяч талантливых. Шансы и так невелики, а я ещё и надежд особых не подавала, пока в Москву не переехала. Вы с мамой сделали возможным этот переезд и всё, что произошло дальше. Я не могла бы реализовать себя без вашей поддержки. Так что предлагаю считать всё это нашей семейной коллаборацией», — приводит слова Загитовых Marie Claire.