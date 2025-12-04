Скидки
Китайская пара Го/Чжан выиграла короткую программу финала ЮГП ISU — 2025

Китайские фигуристы Жуй Го/Ивэнь Чжан выиграли короткую программу в соревнованиях пар финала юниорского Гран-при ISU – 2025, который проходит в японской Нагое. Пара Го/Чжан набрала за свой прокат 63,84 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 09:30 МСК
Окончено

Второе место в короткой программе заняли ещё одни представители Китая, Сюаньци Чжан/Вэньцян Фэн, с результатом 62,89 балла. Замкнули тройку призёров канадские фигуристы Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров, которые набрали 62,82 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025. Юниоры. Пары. Короткая программа.

1. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) – 63,84.

2. Сюаньци Чжан/Вэньцян Фэн (Китай) – 62,89.

3. Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 62,82.

4. Юйсюань Чэнь/Иньбо Дун (Китай) – 55,63.

5. Жазмин Десрошер/Киран Трэшер (Канада) – 54,45.

6. Жюлия Кваттрокки/Этьенн Лакасс (Канада) – 51,88.

Календарь Гран-при ISU - 2025
