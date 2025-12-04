Малинин заявил каскад четверной аксель — тройной тулуп в КП в финале Гран-при ISU

Двукратный чемпион мира 21-летний американский фигурист Илья Малинин в короткой программе финала Гран-при ISU в Нагое (Япония) заявил каскад четверной аксель – тройной тулуп. Также он заявил тройной аксель и четверной лутц.

Мужчины начнут выступать с короткими программами сегодня, 4 декабря, в 14:13 мск. Финал Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2025/2026 продлится до 7 декабря. Малинину будут противостоять японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, француз Адам Сяо Хим Фа, казахстанец Михаил Шайдоров и итальянец Даниэль Грассль. Американец также является главным претендентом на золото будущих Олимпийских игр.