Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Смотреть трансляцию
15:20 Мск
Фигурное катание

Японец Накато одержал победу в короткой программе юношеского финала ГП ISU — 2025

Комментарии

Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу юниорского финала Гран-при ISU, проходящего в Нагое (Япония). Наката набрал за свой прокат 86,48 балла.

Второе место в протоколе после короткой программы занимает Мингю Со из Южной Кореи с 84,82 балла. Замыкает тройку лучших по итогам первого соревновательного дня бельгийский фигурист Денис Круглов. В его активе 74,29 балла.

