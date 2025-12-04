Японец Накато одержал победу в короткой программе юношеского финала ГП ISU — 2025
Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу юниорского финала Гран-при ISU, проходящего в Нагое (Япония). Наката набрал за свой прокат 86,48 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Юноши. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 10:42 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
86.48
2
Мингю Со
Южная Корея
84.82
3
Денис Круглов
Бельгия
74.29
Второе место в протоколе после короткой программы занимает Мингю Со из Южной Кореи с 84,82 балла. Замыкает тройку лучших по итогам первого соревновательного дня бельгийский фигурист Денис Круглов. В его активе 74,29 балла.
