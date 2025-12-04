Японец Накато одержал победу в короткой программе юношеского финала ГП ISU — 2025

Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу юниорского финала Гран-при ISU, проходящего в Нагое (Япония). Наката набрал за свой прокат 86,48 балла.

Второе место в протоколе после короткой программы занимает Мингю Со из Южной Кореи с 84,82 балла. Замыкает тройку лучших по итогам первого соревновательного дня бельгийский фигурист Денис Круглов. В его активе 74,29 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025. Юниоры. Короткая программа.

1. Рио Наката (Япония) – 86,48.

2. Мингю Со (Южная Корея) – 84,82.

3. Денис Круглов (Бельгия) – 74,29.

4. Лусиус Казанецки (США) – 72,13.

5. Хапин Чхои (Южная Корея) – 70,94.

6. Таига Нисино (Япония) – 64,01.