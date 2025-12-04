«Для меня он номер один». Грузинский фигурист Берулава — о Максиме Транькове

Грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в паре с Анастасией Метёлкиной, рассказал, почему считает двукратного олимпийского чемпиона 2024 года Максима Транькова своим любимым фигуристом-парником.

«Моим любимым всегда был Максим Траньков, олимпийский чемпион 2014 года в паре с Татьяной Волосожар. Для меня он номер один. Многие парники освоили элементы, но вот кататься и взаимодействовать со своей партнёршей — в этом Макс лучший.

Вдохновением Насти является Алёна Савченко, олимпийская чемпионка 2018 года. В паре с кем? Со всеми. Она просто обожает Алёну, и, мне кажется, у них похожие характеры. Настя тоже воин», – приводит слова Берулавы A Divine Sport.