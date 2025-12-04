Японская фигуристка Симада выиграла короткую программу в финале ЮГП ISU — 2025

Японская фигуристка Мао Симада одержала победу в короткой программе юниорского финала Гран-при ISU – 2025, проходящего в Нагое (Япония). Симада набрала 73,75 балла по итогам короткой программы.

Второе место по итогам короткой программы заняла ещё одна японская фигуристка, Мэи Окада, с результатом 68,21 балла. Третьей в протоколе после первого дня соревнований идёт Маюко Ока (Япония) с 67,93 балла.

Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при ISU – 2025. Девушки. Короткая программа

1. Мао Симада (Япония) – 73,75.

2. Мэи Окада (Япония) – 68,21.

3. Маюко Ока (Япония) – 67,93.

4. Сумика Канадзава (Япония) – 66,16.

5. Юсеонг Ким (Южная Корея) – 64,06.

6. Ю Чэ Ким (Южная Корея) – 60,02.