Японская фигуристка Симада выиграла короткую программу в финале ЮГП ISU — 2025
Японская фигуристка Мао Симада одержала победу в короткой программе юниорского финала Гран-при ISU – 2025, проходящего в Нагое (Япония). Симада набрала 73,75 балла по итогам короткой программы.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Девушки. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 11:47 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
73.45
2
Мэи Окада
Япония
68.21
3
Маюко Ока
Япония
67.93
Второе место по итогам короткой программы заняла ещё одна японская фигуристка, Мэи Окада, с результатом 68,21 балла. Третьей в протоколе после первого дня соревнований идёт Маюко Ока (Япония) с 67,93 балла.
Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при ISU – 2025. Девушки. Короткая программа
1. Мао Симада (Япония) – 73,75.
2. Мэи Окада (Япония) – 68,21.
3. Маюко Ока (Япония) – 67,93.
4. Сумика Канадзава (Япония) – 66,16.
5. Юсеонг Ким (Южная Корея) – 64,06.
6. Ю Чэ Ким (Южная Корея) – 60,02.
