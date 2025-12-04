«Что за чай она пьёт?» Плющенко — о словах мамы Костылевой о том, что она «выкрала» дочь

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова фигуристки Елены Костылевой Ирины о том, что спортсменку выкрали из академии.

«С утра мне начали звонить СМИ с вопросами про якобы, внимание (!) – «похищение» Лены Костылевой из нашей академии её родителями. Хочу разобраться, кто и что под этим подразумевает.

По смыслу уголовного закона под «похищением человека» следует понимать его незаконный захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют.

Хочется понять: родители похитили Лену или мы похитили Лену, а родители её «спасли»? Так как родители, да ещё и оба вместе, похитить своего ребёнка не могут, то, получается, именно нас обвиняют в удержании несовершеннолетнего ребёнка на нашей территории, а это уже серьёзное обвинение!

Лена 1,5 года живёт на нашей частной территории и тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и в училище олимпийского резерва. На днях Валерий (папа) получил временную регистрацию на себя и дочь в нашем доме на три года. То есть дом, откуда якобы выкрали Лену, – это на данный момент официальное место жительства её и отца.

Теперь я покажу, как это было на самом деле. 1 декабря в 7:36 утра Лена с папой (законным представителем!) покинули академию (видео и скрин их отъезда прикрепляю), так как Лена должна была проходить углублённое медицинское обследование (УМО) в 9 утра вместе с другими нашими спортсменами. В 14:00 папа сообщил нам, что они после УМО уехали в Воронеж лечить Лену. Валерий ежедневно с нами на связи по пять-семь раз в день.

Может мне кто-то объяснить, что за чай или не чай пьёт её мама, что несёт такой бред, а СМИ его перепечатывают? Если я правильно понимаю, слово «выкрасть» в отношении человека – это забрать ребёнка откуда-то против его воли либо против воли того, кто его содержит в определённом месте, то есть из заточения?!

При этом, когда Лену «выкрадывали» и «похищали», то прихватили ещё 150 тыс. на лечение Лены, исходя из этого уже интервью, а вот этот факт я подтверждаю! Деньги давали добровольно, не под дулом пистолета!

Теперь вы понимаете, почему мама-блогер у меня и у всех тренеров и руководства академии в блоке? Отнюдь не из-за того, что она не захотела подписывать контракт (очередная ложь!). А по многим иным причинам, которые я описал ранее.

Удивительная история совершенно неадекватного, нелогичного поведения во всех его проявлениях мамы-блогера, зная, какими сведениями и доказательствами обладает наша академия и все соответствующие органы относительно её поведения», – написал Плющенко в социальных сетях.