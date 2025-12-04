Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Смотреть трансляцию
15:20 Мск
Фигурное катание Новости

Миура/Кихара выиграли короткую программу в соревнованиях пар в финале Гран-при ISU — 2025

Комментарии

Японские фигуристы Рику Миура/Рюити Кихара выиграли короткую программу в соревнованиях пар финала Гран-при ISU – 2025, проходящего в японской Нагое. Японцы лидируют после первого дня соревнований, набрав 77,32 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 13:01 МСК
Окончено
1
Япония
2
Италия
3
Грузия
Календарь Гран-при - 2025

Второе место в короткой программе заняла итальянская пара Сара Конти/Никколо Мачии с результатом 77,22 балла. Замыкают тройку лидеров Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), которые набрали 75,04 балла за свою программу.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025. Пары. Короткая программа

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 77,32.

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) – 77,22.

3. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 75,04.

4. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 72,84.

5. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 71,68.

6. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 71,01.

