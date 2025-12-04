Кагияма одержал победу в короткой программе в Финале ГП ISU — 2025, Малинин — третий
Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу в короткой программе в финале Гран-при ISU — 2025 в Нагое (Япония). Кагияма набрал 108,77 балла в короткой программе.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 14:13 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.77
2
Сюн Сато
Япония
98.06
3
Илья Малинин
США
94.05
Второе место в короткой программе занял ещё один японский фигурист, Сюн Сато, с результатом 98,06 балла. Замыкает тройку призёров после первого дня соревнований американец Илья Малинин, который набрал 94,05 балла.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025. Мужчины. Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 108,77.
2. Сюн Сато (Япония) – 98,06.
3. Илья Малинин (США) – 94,05.
4. Даниэль Грассль (Италия) – 94,00.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,49.
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 71,30.
