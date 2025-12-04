Кагияма одержал победу в короткой программе в Финале ГП ISU — 2025, Малинин — третий

Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу в короткой программе в финале Гран-при ISU — 2025 в Нагое (Япония). Кагияма набрал 108,77 балла в короткой программе.

Второе место в короткой программе занял ещё один японский фигурист, Сюн Сато, с результатом 98,06 балла. Замыкает тройку призёров после первого дня соревнований американец Илья Малинин, который набрал 94,05 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025. Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 108,77.

2. Сюн Сато (Япония) – 98,06.

3. Илья Малинин (США) – 94,05.

4. Даниэль Грассль (Италия) – 94,00.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,49.

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 71,30.