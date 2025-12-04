Малинин ошибся на выезде в каскаде с четверным акселем в КП на финале Гран-при ISU

Двукратный чемпион мира 21-летний американский фигурист Илья Малинин в короткой программе на финале Гран-при ISU пошёл на каскад с четверным акселем, но ошибся на выезде, сделал его в степ-аут. Далее фигурист хорошо выполнил тройной аксель. Но во второй половине каскад четверной лутц — тройной тулуп получился уже не так уверенно, получив всего больше одного балла надбавок.

По итогам короткой программы Илья Малинин стал лишь третьим, получив от судей 94,05 балла. Лидером стал представитель Японии Юма Кагияма (108,77). Вторую строчку занял его соотечественник Сюн Сато (98,06).

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025. Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 108,77.

2. Сюн Сато (Япония) – 98,06.

3. Илья Малинин (США) – 94,05.

4. Даниэль Грассль (Италия) – 94,00.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,49.

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 71,30.