Пара Чок/Бэйтс одержала победу в ритм-танце в финале Гран-при ISU — 2025
Поделиться
Американская пара Мэдисон Чок/Эван Бэйтс выиграла ритм-танец в финале Гран-при ISU – 2025. который проходит в японской Нагое. Чок/Бэйтс показали результат 88,74 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
04 декабря 2025, четверг. 15:20 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Канада
Вторую позицию в протоколе занимают французы Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, которые набрали 87,56 балла. На третьем месте располагаются Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) с результатом 82,89 балла.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Танцевальные пары. Ритм-танец.
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 88,74.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 87,56.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 82,89.
4. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,55.
5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 79,48.
6. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) – 75,78.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
16:22
-
15:19
-
15:06
-
14:01
-
13:55
-
12:39
-
12:25
-
11:34
-
11:11
-
10:30
-
09:00
-
00:50
-
00:41
- 3 декабря 2025
-
23:48
-
23:40
-
22:45
-
22:00
-
20:10
-
19:56
-
19:51
-
19:20
-
18:09
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
16:59
-
16:33
-
16:04
-
15:39
-
15:15
-
14:57
-
14:53
-
13:59
-
13:39
-
12:50