Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Смотреть трансляцию
15:20 Мск
Фигурное катание

Пара Чок/Бэйтс одержала победу в ритм-танце в финале Гран-при ISU — 2025

Американская пара Мэдисон Чок/Эван Бэйтс выиграла ритм-танец в финале Гран-при ISU – 2025. который проходит в японской Нагое. Чок/Бэйтс показали результат 88,74 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
04 декабря 2025, четверг. 15:20 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Канада

Вторую позицию в протоколе занимают французы Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, которые набрали 87,56 балла. На третьем месте располагаются Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) с результатом 82,89 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Танцевальные пары. Ритм-танец.

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 88,74.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 87,56.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 82,89.

4. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,55.

5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 79,48.

6. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) – 75,78.

