Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Люблю красный цвет». Горбачёва — о том, почему ей нравится выступать на этапе ГП в Омске

«Люблю красный цвет». Горбачёва — о том, почему ей нравится выступать на этапе ГП в Омске
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва опубликовала пост по следам своего выступления на пятом этапе серии Гран-при России в Омске, где стала третьей.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Омск – один из моих любимых городов. Прекрасная арена, всегда очень тепло принимают зрители! А ещё я люблю красный цвет, и здесь вся арена красная.

Уже второй раз я выигрываю короткую программу на этом катке, но далеко не всё получается в произвольной, случаются глупые ошибки. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе.

Спасибо большое моим тренерам: Софье Федченко, Владе Данилкиной, Сергею Розанову.

Отдельно хочу поблагодарить Татьяну Навку и «Навка Арена» за лучшие тренировочные условия», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Горбачёва подвинет Загитову с пьедестала? Выбираем лучшую программу «Нотр-Дам де Пари»
Рейтинг
Горбачёва подвинет Загитову с пьедестала? Выбираем лучшую программу «Нотр-Дам де Пари»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android