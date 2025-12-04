«Люблю красный цвет». Горбачёва — о том, почему ей нравится выступать на этапе ГП в Омске

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва опубликовала пост по следам своего выступления на пятом этапе серии Гран-при России в Омске, где стала третьей.

«Омск – один из моих любимых городов. Прекрасная арена, всегда очень тепло принимают зрители! А ещё я люблю красный цвет, и здесь вся арена красная.

Уже второй раз я выигрываю короткую программу на этом катке, но далеко не всё получается в произвольной, случаются глупые ошибки. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе.

Спасибо большое моим тренерам: Софье Федченко, Владе Данилкиной, Сергею Розанову.

Отдельно хочу поблагодарить Татьяну Навку и «Навка Арена» за лучшие тренировочные условия», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.