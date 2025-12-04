«Сложились новые традиции». Загитова и её отец — о совместных семейных ритуалах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и её отец, хоккейный тренер Ильназ Загитов, рассказали о семейных ритуалах и совместном времяпрепровождении.

Алина: Поэтому я и говорю, что мой характер похож на твой, но у тебя он легче. Я, например, точно знаю: от плохого настроения тебя можно отвлечь вкусным ужином, интересным фильмом, баней. И мне очень нравится, что с тех пор, как у нас появился загородный дом с участком, сложились новые традиции – после бани ты жаришь шашлыки, мама режет салаты, мы все общаемся за столом. На природе все расслабляются, она лечит. Я этому научилась от тебя ещё в детстве, пытаясь понять, почему ты так любишь ловить рыбу, кататься на лодке или по лесу на квадроцикле.

Ильназ: Если честно, мы с мамой сложно переживали твоё решение жить отдельно. Но отговорить не смогли.

Алина: Между прочим, это самое сложное решение из всех, что я приняла за последнее время. С одной стороны, не хотелось с вами расставаться, с другой – мне всё-таки жизненно необходимо своё пространство. Но ведь, как только освобождается хоть немного времени, я сразу – к вам.

Ильназ: Чтобы приготовить что-нибудь вкусное… и устроить художественный беспорядок на кухне.

Алина: Люблю, когда ты мне в семейный чат скидываешь ссылки на рецепты и подсказываешь, что приготовить.

Ильназ: Я шучу, конечно. Ты превращаешь каждый свой приезд в семейный праздник.

Алина: А я действительно люблю для вас готовить, это как ритуал. Работа не часто позволяет проводить с вами вечера, поэтому приготовить вам на ужин, скажем, сёмгу в гранатовом соусе или пасту с морепродуктами – мой самый простой способ выразить любовь. К тому же это объединяет. Когда Сабина свободна, она мне помогает. Ассистирует шефу. Потом приходит мама, которая весь день занимается моими делами, ты возвращаешься с тренировки, все мы счастливо ужинаем. Потом ты оцениваешь беспорядок на кухне, вздыхаешь, просишь прибраться. И я обычно делегирую эту обязанность Сабине (смеётся), -- приводит слова Загитовых Marie Claire.