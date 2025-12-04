Скидки
Алина Загитова — о Татарстане: буду делать всё, чтобы продвигать свой народ в массы

Алина Загитова — о Татарстане: буду делать всё, чтобы продвигать свой народ в массы
Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года, 23-летняя российская фигуристка Алина Загитова произнесла торжественную речь на награждении номинантов премии «Татары года — 2025» издания «Миллиард.Татар».

«Спасибо большое организаторам за то, что так высоко оцениваете мой вклад в Республику Татарстан. Конечно, я буду делать со своей стороны всё для того, чтобы продвигать свой народ в массы, и делать очень классные проекты, нужные проекты. В позапрошлом году мы сделали шоу «Хранители времени», которое, дай бог, покажем в следующем году и порадуем вас потрясающими спецэффектами», — сказала Загитова в видео, которое опубликовала в своём телеграм-канале.

