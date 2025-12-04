Скидки
Фигурное катание

«Леонардо, Микеланджело или Мастер Сплинтер?» Сяо Хим Фа — после КП на финале Гран-при

«Леонардо, Микеланджело или Мастер Сплинтер?» Сяо Хим Фа — после КП на финале Гран-при
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, на текущем финале Гран-при в Японии занимающий пятое место после короткой программы, в диалоге с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой рассказал об ощущениях после выступления.

Короткая программа Сяо Хим Фа вдохновлена творчеством итальянского художника Леонардо да Винчи.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 14:13 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.77
2
Сюн Сато
Япония
98.06
3
Илья Малинин
США
94.05

Елизавета: Ты сказал, что стал чувствовать себя более уставшим после соревнований. Годы берут своё?
Адам: Да, думаю, что я становлюсь старше, я вообще самый возрастной сейчас спортсмен в мужском виде [на этом турнире] (Сяо Хим Фа родился в 2001 году. – Прим. «Чемпионата»).

Елизавета: Я чувствую тебя, друг, и это состояние. И как ты с этим справляешься?
Адам: Справляюсь нормально, всё идёт по плану. Сегодняшний прокат прошёл хорошо, мне понравилось.

Елизавета: Тебе лучше, когда у тебя есть перерыв в один день, или кататься подряд?
Адам: Мне гораздо больше нравится, когда есть пауза.

Елизавета: Заключительный вопрос. Что бы ты предпочёл – Леонардо или Микеланджело? Или… Мастер Сплинтер? (В вопросе подразумевалась шуточная отсылка к мультсериалу «Черепашки Ниндзя», в котором персонажи носят имена итальянских художников эпохи Возрождения. – Прим. «Чемпионата»).
Адам: Или… что, прости?

Елизавета: Нет-нет, ничего.
Адам: Микеланджело… А, я понял, о чём ты! Мастер Сплинтер, конечно (смеётся)! -- сказали Сяо Хим Фа и Туктамышева в интервью для Okko.

