Михаил Шайдоров прокомментировал своё выступление в КП на финале Гран-при в Японии
Поделиться
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, тренирующийся под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова и занимающий шестое место после короткой программы на финале Гран-при в Японии, прокомментировал своё выступление на турнире.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 14:13 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.77
2
Сюн Сато
Япония
98.06
3
Илья Малинин
США
94.05
В прокате фигурист допустил падение с четверного лутца и совершил грубую ошибку на четверном тулупе.
«Сегодня я очень нервничал. Возможно, произвольная программа будет лучше. Я поменял короткую программу [на старую], потому что, мне кажется, чувствую себя в «Дюне» лучше, и хотел прокатать её ещё раз. Сегодня был просто не мой день», — приводит слова Шайдорова аккаунт Anything GOEs в соцсети.
Шайдоров является серебряным призёром чемпионата мира — 2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
22:39
-
22:11
-
21:41
-
21:18
-
18:45
-
18:16
-
18:10
-
17:19
-
16:22
-
15:19
-
15:06
-
14:01
-
13:55
-
12:39
-
12:25
-
11:34
-
11:11
-
10:30
-
09:00
-
00:50
-
00:41
- 3 декабря 2025
-
23:48
-
23:40
-
22:45
-
22:00
-
20:10
-
19:56
-
19:51
-
19:20
-
18:09
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
16:59
-
16:33