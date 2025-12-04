Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Шайдоров прокомментировал своё выступление в КП на финале Гран-при в Японии

Михаил Шайдоров прокомментировал своё выступление в КП на финале Гран-при в Японии
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, тренирующийся под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова и занимающий шестое место после короткой программы на финале Гран-при в Японии, прокомментировал своё выступление на турнире.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 14:13 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.77
2
Сюн Сато
Япония
98.06
3
Илья Малинин
США
94.05

В прокате фигурист допустил падение с четверного лутца и совершил грубую ошибку на четверном тулупе.

«Сегодня я очень нервничал. Возможно, произвольная программа будет лучше. Я поменял короткую программу [на старую], потому что, мне кажется, чувствую себя в «Дюне» лучше, и хотел прокатать её ещё раз. Сегодня был просто не мой день», — приводит слова Шайдорова аккаунт Anything GOEs в соцсети.

Шайдоров является серебряным призёром чемпионата мира — 2025.

