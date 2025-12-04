Скидки
Фигурное катание

«Сработало не в мою пользу». Малинин — о прокате короткой программы на финале Гран-при

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин, занимающий третье место после короткой программы на финале Гран-при в Японии, оценил своё выступление.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 декабря 2025, четверг. 14:13 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.77
2
Сюн Сато
Япония
98.06
3
Илья Малинин
США
94.05

В прокате короткой программы фигурист планировал исполнить каскад из четверного акселя и тройного тулупа, однако приземлил аксель в степ-аут.

«Я пытался опробовать новый контент, что является действительно большим риском. Кажется, сегодня это сработало не в мою пользу. Но в любом случае для меня это нормально. Нужно просто стараться и продолжать идти дальше.

Буду ли я делать четверной аксель в Милане? Не знаю, думаю, если отталкиваться от того, как я катался сегодня – маловероятно. Но я вернусь назад и всё ещё обдумаю. На Олимпиаде, очевидно, не хочется делать много рискованных вещей.

Для меня финал Гран-при – место, где я могу опробовать новое. Я хотел попробовать эту комбинацию впервые в рамках соревнований, затем просто должен был продолжать показывать свою программу.

Четверной аксель всё ещё присутствует в планах на произвольную, однако многое будет зависеть от того, как я буду чувствовать себя, когда проснусь», — приводит слова Малинина аккаунт Anything GOEs в соцсети.

