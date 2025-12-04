«Партнёрша даёт мне уверенности». Берулава — после короткой программы на финале Гран-при

Грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метёлкиной, прокомментировал выступление пары в короткой программе на финале Гран-при в Японии. Спортсмены после первого дня соревнований занимают третье место.

«Это прекрасная программа. Я нервничаю, моя партнёрша даёт мне уверенности, надеемся лучше выступить в произвольной программе. Она [Анастасия] мне очень помогла, но завтра я намерен быть готовым и выполнить свою задачу как следует.

Для произвольной нам нужно сделать ещё многое. На трибунах было много грузинских флагов, это удивило.

Когда мы соревнуемся в Японии, то получаем много поддержки, и это действительно помогает наилучшим образом выступить.

В прошлом году мы заняли третье место, это дало огромную мотивацию. Каждый год мы хотим улучшаться, получать более высокие оценки и забираться на более высокие места», – приводит слова Берулавы Golden Skate.