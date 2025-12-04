«Было действительно хорошо». Кихара — о прокате короткой программы на финале Гран-при

Японский фигурист Рюити Кихара, выступающий в парном катании с Рику Миурой, прокомментировал выступление пары в короткой программе на домашнем финале Гран-при. После первого дня соревнований спортсмены являются лидерами.

«Мы немного нервничаем, но, кажется, это действительно было хорошо. Конечно, там определённо были некоторые ошибки, однако нам также удалось получить уровни [за элементы], которые до этого не получали. Также мы перешагнули отметку в 75 баллов. Мы счастливы, потому что нам понравилось быть вместе на льду при очень эмоциональной публике. Зрители – потрясающие. Да, к завтрашнему дню мы готовы. Посмотрим, что будет, но мы очень рады кататься вот таким образом», — приводит слова Кихары Golden Skate.